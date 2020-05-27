Футболіст не зміг стриматися, щоб не потролити дружину

Вікторія Бекхем відома не лише своєю участю у легендарному гурті «Spice Girls», а й тим, що ніколи не усміхається. На публіці селебріті спеціально стримує емоції, щоб вберегти своє обличчя від зморшок.

Але, схоже, що з родиною вона таки дає волю емоціям та дарує усмішку дітям та чоловіку. Доказом цьому стало останнє фото в Instagram молодшого сина Бекхемів Круза. Він опублікував знімок з Вікторією Бекхем, на якому вони позують перед дзеркалом в білосніжних халатах. І хто б міг подумати, на фото Вікторія Бекхем усміхається.

«Виявляється, моя мама таки усміхається», – пожартував Круз у підписі до знімку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram cruzbeckham 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Але у родині Бекхемів жартівник не один. Батько сімейства Девід Бекхем теж вирішив підколоти Вікторію щодо її усмішки. В коментарях він увагу на зуби дружини, згадавши шостий сезон серіалу «Друзі». У восьмій серії Росс Геллер спеціально відбілив зуби перед важливим побаченням.

«Які у мами білі зуби! Це Росс з «Друзів»», – написав Девід.

Фото: Getty Images

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