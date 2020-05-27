22 вересня 2020 серіалу «Друзі» виповниться 26 років! І на честь цього фани отримають дуже несподіваний подарунок: кулінарну книгу

Збірник отримав назву «Друзі: Офіційна книга рецептів» і включатиме рецепти тих самих страв, які протягом 10 сезонів готували Моніка, Рейчел, Чендлер, Росс і навіть Джоуї! Всього авторка книги, шеф повар Аманда Йі зібрала близько 70 рецептів.

Звичайно ж серед них знаменита індичка Моніки, секретне печиво бабусі Фібі і навіть той самий чізкейк, який Рейлел і Чендлер їли з підлоги!

Звичайно, Аманда багато рецептів удосконалила трохи, але основний склад залишився «серіальним». Тож тепер кожен фанат «Друзів» зможе відсвяткувати День Подяки, зібравши сім’ю навколо столу з індичкою за «тим самим рецептом».

Книга вже доступна за попереднім замовленням на Amazon і коштує близько 20 доларів.

До речі, в минулому році шанувальники серіалу підрахували, скільки всього їжі зіркова п’ятірка з’їла в кадрі за 10 сезонів. Виявилося – 152 страви серед яких 13 піц, 30 сендвічів, 42 бейглів, 8 порцій китайської їжі, 13 тостів, 3 бургера і 2 порції спагетті. Ось така ось смачна математика!

В тему:

Як склалося особисте життя акторів серіалу «Друзі»?

Серіал «Еліта» від Netflix продовжили на 4 сезон: Подробиці

Зіркові гості серіалу «Друзі». Серед них навіть була Джулія Робертс