Виходить книга з рецептами страв з серіалу «Друзі»: Подробиці та ціна
22 вересня 2020 серіалу «Друзі» виповниться 26 років! І на честь цього фани отримають дуже несподіваний подарунок: кулінарну книгу
Збірник отримав назву «Друзі: Офіційна книга рецептів» і включатиме рецепти тих самих страв, які протягом 10 сезонів готували Моніка, Рейчел, Чендлер, Росс і навіть Джоуї! Всього авторка книги, шеф повар Аманда Йі зібрала близько 70 рецептів.
Звичайно ж серед них знаменита індичка Моніки, секретне печиво бабусі Фібі і навіть той самий чізкейк, який Рейлел і Чендлер їли з підлоги!
Звичайно, Аманда багато рецептів удосконалила трохи, але основний склад залишився «серіальним». Тож тепер кожен фанат «Друзів» зможе відсвяткувати День Подяки, зібравши сім’ю навколо столу з індичкою за «тим самим рецептом».
Книга вже доступна за попереднім замовленням на Amazon і коштує близько 20 доларів.
До речі, в минулому році шанувальники серіалу підрахували, скільки всього їжі зіркова п’ятірка з’їла в кадрі за 10 сезонів. Виявилося – 152 страви серед яких 13 піц, 30 сендвічів, 42 бейглів, 8 порцій китайської їжі, 13 тостів, 3 бургера і 2 порції спагетті. Ось така ось смачна математика!
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