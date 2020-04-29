Велике «Ой!»: Кайлі Дженнер налажала з фотошопом
У мережу потрапив знімок, який підтверджує – Кайлі та ще любителька пограти з обробкою. І не завжди вдало, як показує досвід.
Популярна супермодель виклала в Instagram знімок, на якому вона спокусливо позує в купальнику на бортику басейну. Бірюзова вода, пишні форми Кайлі – все на перший погляд дуже luxury, якщо не придивлятися. Але від допитливого погляду підписників нічого не сховається! На фото чітко помітний фотошоп – один з бортів басейну відверто «поплив» разом з частиною ноги моделі.
Правда, Кайлі швидко спохопилася і видалила знімок, виклавши вже правильно підретушовані фото. Але Instagram не пробачає помилок, підписники вже встигли зробити десятки скрінів, які блискавично розлетілися в інтернеті.
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Тож, дівчата, якщо вже вирішили підправити щось на своєму фото, перевірте сто разів перед тим, як його викласти – чи все виглядає натурально!
Фото: @kyliejenner
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