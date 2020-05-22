Трішки незручно вийшло…

Нещодавно в мережі з’явився фрагмент неоприлюдненої архівної пісні репера Дрейка. І це був не злив майбутнього хіта артиста, а таємницю, яку він ретельно приховував. Справа у тому, що у треку Дрейк згадує Кайлі і Кендалл Дженнер, а також Джіджі Хадід в дуже неприємному контексті.

«Кайлі Дженнер – це на один раз. Так, у мене було 20 таких Кайлі. Так, у мене було 20 чортових Кендалл – молодих і струнких поганих дівчат, які знімаються для Vogue. Так, у мене було 20 таких, як Джиджи», – співає Дрейк в пісні.

Почувши таке від Дрейка, шанувальники репера одразу розкритикували його рядки. Вони не очікували, що він своєю творчістю може принижувати дівчат. Особливо їх обурив той факт, що Дрейк вважається хорошим другом сімейств Дженнер і Хадід. А на справі він показав своє лицемірство на їхню адресу.

Мовчати Дрейк не зміг. У своєму Instagram він поспішив роз’яснити ситуацію, але негатив не вщух.

«Цей трек взагалі не повинен був пролунати. Три роки тому він якось потрапив у музичний каталог, і в підсумку ви її почули. Останнє, чого мені хочеться – прокидатися вранці з усвідомленням того, що мої друзі відчувають себе приниженими. Я повинен був сказати це, щоб зі спокійною душею почати новий день», – зазначив Дрейк.

Фото: Getty Images

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