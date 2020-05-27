Артистка не соромиться показувати своє тіло

Епатажна Американська співачка Леді Гага викликала фурор своїм новим фото в Instagram. Селебріті опублікувала гаряче селфі, на якому видніються її пишні груди.

На зухвалому знімку Леді Гага позує у шкіряному топі з металевими ланцюжками. Відверте вбрання оголило її груди так, що видно саме нижню їх частину. Це виглядає досить пікантно та звабливо. Образ доповнюють яскраві акценти: рожеве волосся та мейк співачки.

«Відчуваю, що гроза наближається», – підписала фото Леді Гага.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

У підписі співачка використала рядок з пісні Rain On Me, яку вона нещодавно презентувала разом з Аріаною Гранде.

Фото: Getty Images

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