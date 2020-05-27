Які форми: Леді Гага засвітила груди у шкіряному топі
Артистка не соромиться показувати своє тіло
Епатажна Американська співачка Леді Гага викликала фурор своїм новим фото в Instagram. Селебріті опублікувала гаряче селфі, на якому видніються її пишні груди.
На зухвалому знімку Леді Гага позує у шкіряному топі з металевими ланцюжками. Відверте вбрання оголило її груди так, що видно саме нижню їх частину. Це виглядає досить пікантно та звабливо. Образ доповнюють яскраві акценти: рожеве волосся та мейк співачки.
«Відчуваю, що гроза наближається», – підписала фото Леді Гага.