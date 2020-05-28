Артистка оригінально промотує свою нову платівку

Американська співачка Леді Гага активно готується представити свій новий альбом Chromatica. Його реліз назначений на цю п’ятницю, 29 травня. А тому епатажна зірка вирішила здивувати шанувальників незвичною ініціативою.

Леді Гага стала кур’єром, щоб самій розвезти свій альбом по точкам продажу. У своєму Instagram вона опублікувала світлини, на яких сидить за кермом брендованої вантажівки у рожевій перуці. На вантажівці зображено ілюстрації нового альбому та спільного з Аріною Гранде треку Rain On Me, який був презентований нещодавно.

«Я сама доставляю Chromatica в кожен роздрібний магазин по всьому світу. У Chromatica часу і відстаней не існує», – написала Леді Гага.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ladygaga 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Цікаво, що Леді Гага не забуває про карантинні норми. Адже навіть у такій фотосесії вона одягнула захисну маску кислотного рожевого кольору.

Фото: Getty Images

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