Новий сингл увійде до нового альбому провокативної артистки

Американська співачка Леді Гага презентувала нову пісню «Rain On Me». Трек вийшов у колоборації з Аріаною Гранде. Він став другим в новому альбомі артистки під назвою «Chromatica».

Слухати нову пісню Леді Гага, Аріана Гранде – Rain On Me онлайн:

Про майбутню колоборацію у мережі дізналися, коли з’явився трек-лист альбому «Chromatica».

«Одного разу я плакала так сильно, що, здавалося, ніколи не зможу зупинитися. Замість того, щоб боротися з цим, я подумала, давай, я можу робити складні речі. Аріана Гранде, я люблю тебе за твою силу і дружбу. Давай покажемо їм, що у нас є», – розповіла про ідею колоборації Леді Гага у своєму Instagram.

Про свою роботу з Леді Гагою Аріана Гранде відгукується з особливою теплотою та захватом:

«Одного разу я зустріла жінку, яка зазнала той же біль, що і я. Яка плакала так само багато, як і я, яка пила так само багато, як і я, їла так само багато пасти, як і я, і чиє серце було більше, ніж все її тіло. Я відразу відчула її своєю сестрою. Потім вона взяла мене за руку і запросила в прекрасний світ Chromatica. І разом ми показали, яким прекрасним і цілющим може бути чортів плач! Я сподіваюся, що це змусить вас відчути себе таким ж піднесеним, як і нас. Я люблю тебе, Леді Гага, ти приголомшлива супержінка!»

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