Серіал «Еліта» від Netflix продовжили на 4 сезон: Подробиці

Не встигли ми порадіти новому трейлеру до фінального сезону «13 причин чому», як сервіс приголомшив шанувальників ще однією відмінною новиною – культовий серіал про старшокласників престижної школи Лас Енчінас в Іспанії «Еліта» офіційно продовжили на 4 сезон

В офіційному акаунті проекту в Twitter опублікували відео, в якому актори серіалу поділилися цією радісною новиною.

Актори розповіли, що в новому сезоні «Еліти» на глядачів чекає багато нових сюжетних поворотів.

ya es oficial. estaremos de regreso con una cuarta temporada ????

it’s official, we’ll be back for season 4 ???? pic.twitter.com/emymGz0qMm

— EliteNetflix (@EliteNetflix) May 22, 2020