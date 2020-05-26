Серіал «Еліта» від Netflix продовжили на 4 сезон: Подробиці
Не встигли ми порадіти новому трейлеру до фінального сезону «13 причин чому», як сервіс приголомшив шанувальників ще однією відмінною новиною – культовий серіал про старшокласників престижної школи Лас Енчінас в Іспанії «Еліта» офіційно продовжили на 4 сезон
В офіційному акаунті проекту в Twitter опублікували відео, в якому актори серіалу поділилися цією радісною новиною.
Актори розповіли, що в новому сезоні «Еліти» на глядачів чекає багато нових сюжетних поворотів.
ya es oficial. estaremos de regreso con una cuarta temporada ????
it’s official, we’ll be back for season 4 ???? pic.twitter.com/emymGz0qMm
— EliteNetflix (@EliteNetflix) May 22, 2020
Відомо також, що деякі актори в новому сезоні не будуть зніматися. Так глядачі не побачать Міну Ель Хамман, Данну Паола, Естер Експозіто, Альваро Ріко і Хорхе Лопес. А ось улюбленці Ітза Еськамільо, Мігель Бернардо, Арон Пайпер, Омар Аюсо, Клаудія Салас і Джорджина Аморос повернутися в 4 сезоні знову!
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