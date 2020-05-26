Відомий голлівудський режисер Вуді Аллен та його дружина Сун-І Превін вже понад 20 років борються з осудом щодо своїм стосунків. І справа тут не лише у значній різниці у віці, а й у тому, Вуді Аллен колись зустрічався з матір’ю своєї дружини.

Нещодавно 84-річний режисер вкотре прокоментував свої стосунки з Сун-І Превін в інтерв’ю таблоїду The Daily Mail. Як сказав Аллен, різниця у 35 років не могла стати на заваді їхнім стосункам.

– Між нами панувало бажання. Ми не могли відірватися одне від одного. Так, я розумію, що на початку стосунків ніхто нічого не розумів. Ми здавалися абсолютно неможливим союзом: я набагато старше, а вона – прийомна дитина, – зазначив він.

Хоч фактично, Вуді Аллен не є батьком Сун-І Превін, але він зустрічався з її матір’ю, яка колись вдочерила дівчинку. Сама ж дружина режисера на той час була неповнолітньою.

Спочатку Вуді Аллен та Сун-І Превін намагалися приховувати сої стосунки. Але коли про роман дізналася мама дівчини, вони вирішили не ховатися. І вже у 1997 році режисер одружився з Сун-І Превін.

– Ми разом удочерили двох дітей. Бути батьком було для мене дуже важливо. Нам було дуже весело. Наші доньки зараз вчаться в коледжі, одна в Каліфорнії, а інша в художньому коледжі в Нью-Йорку. Сун-І змінила мене. Вона змушує мене виходити чотири або п’ять разів на тиждень, – поділився Аллен.

Фото: Getty Images

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