Все не те: Меган Маркл та принц Гаррі знову переїжджають
Лос-Анджелес не порадував королівську родину приватністю
Меган Маркл та принцу Гаррі не сидиться на місці. Подружжя тільки нещодавно переїхало з Великої Британії у Лос-Анджелес, а вже знову збирає речі. Про це повідомляє королівськая експертка Бріттані Бергер.
Виявляється, що життя в розкішному особняку в Беверлі-Хіллз за 18 мільйонів доларів не влаштовує герцога та герцогиню Сассекских. А виною всьому стала надмірна увага до королівських осіб, особливо з боку папараці.
Тому Меган Маркл та принц Гаррі хочуть переїхати у Нью-Йорк. Переїзд планують здійснити одразу після карантину.
«Люди в Великому яблуці звикли до того, що там живуть зірки і дуже забезпечені персони, так що навряд чи хто потурбує тут Меган і Гаррі», – пояснює вибір королівського подружжя експертка Бріттані Бергер.
Фото: Getty Images
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