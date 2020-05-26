Карантин – штука не з приємних, але, принаймні, він дає час завершити справи, на які не знаходилося вільної хвилинки. Так, використати карантин з користю вирішив і американський актор Джонні Депп. За період самоізоляції він завершив картину, яку не міг домалювати 14 років! Про це селебріті повідомив у своєму Instagram.

На полотні Джонні Депп зобразив пляшку вина. Виявилося, що картину зірка почав писати ще в 2006 році. І протягом 14 років він не торкався до полотна, а лише «в кращому випадку, час від часу на нього дивився».

«Дивно, як якісь речі на кілька місяців викликають у нас чисте, сильне зосередження і віддачу. А потім несподівано вітер змінюється, і ми перемикається на інше. І дуже надовго ці більш ранні інтереси і пристрасті, на жаль, відходять на другий план і знаходяться в безкрайніх куточках якого підвалу барахольніка в мозку, покриті купами інших речей, які в моєму черепі не вистачало місця … до недавнього часу», – підписав фото з завершеною картиною Джонні Депп.

Посмотреть эту публикацию в Instagram johnnydepp 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

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