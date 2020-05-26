Новий каналG.spaceШОУМАНІЯНевидимий бюстгалтер: Ірина Шейк покрасувалася у рекламній кампанії білизни (ВІДЕО)

Невидимий бюстгалтер: Ірина Шейк покрасувалася у рекламній кампанії білизни (ВІДЕО)

Нещодавно відома модель Ірина Шейк оголилася для зйомок у рекламі білизни бренду Intimissimi. Будучи амбасадором лейблу, на своєму тілі Шейк представила нову модель Invisible bra (Невидимий бюстгальтер).

У своєму Instagram Intimissimi опублікували звабливе відео з Іриною Шейк у чорному прозорому комплекті білизни та чорному шовкому халатику. Білизна прекрасно підкреслює ідеальну фігуру моделі.

«Легкий, комфортний, делікатний і жіночний», – так бренд описав свій новий Invisible bra.

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Ірина Шейк стала обличчям бренду білизни Intimissimi ще у 2007 році, а у 2010 році її обрали амбасадором.

Фото: Getty Images

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