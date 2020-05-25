Pixar випустили мультфільм з головним героєм ЛГБТ

Студія не вперше ввела персонажа нетрадиційної сексуальної орієнтації, але вперше цей персонаж став головним героєм

У мережі з’явився короткометражний мультфільм «Out», головний герой якого – юнак Грег, не знає, як розказати батькам про свою орієнтацію та познайомити зі своїм хлопцем. Зворушлива історія про переживання підлітка, впоратися з якими йому допоможе собака!

Мультфільм вийшов на стрімінг-сервісі «Disney +» і вже доступний для перегляду! У ролі режисера «Out» виступив Стівен Клей Хантер, який працював над мультфільмами Pixar «У пошуках Немо» і «ВАЛЛ-І».

Самі Pixar коментують, що анімація «Out» стане одним з семи проектів, створених в рамках програми Pixar’s SparkShorts. Її мета – показати глядачам нових оповідачів, випробувати нові форми подачі інформації і поекспериментувати з контентом.

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