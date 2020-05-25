«Кірбі Дженнер»: Кендалл Дженнер знімає серіал про свого брата-близнюка

Гумористична Instagram-сторінка Кірбі Дженнер привела блогера в реальне шоу Кардаш’ян! в 2015 році хлопець проголосив себе братом-близнюком Кендалл і закохав у себе понад мільйон людей за допомогою «сімейних фото» зі знаменитою сестричкою.

Через роки Кендалл Дженнер визнала свого брата-близнюка! Більше того, вона стала продюсером однойменного реаліті імені Кірбі Дженнер! Складно уявити емоції блогера, коли він дізнався всі новини відразу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kirbyjenner 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Зараз Кірбі позує з мамою Кардаш’ян для обкладинок глянцевих журналів і знімається в тізері нового проекту, але ще пару років тому він додавав себе за допомогою фотошопу на фото «родичів». Ці «сімейний знімки» на червоних доріжках, фотосесіях і в побуті були настільки реалістичними, що зробили хлопця дуже популярним. Дивіться самі, ось пародія:

Посмотреть эту публикацию в Instagram kirbyjenner 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram kirbyjenner 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram kirbyjenner 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А це вже реальні зйомки:

Посмотреть эту публикацию в Instagram kirbyjenner 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Що ж, вітаємо Кірбі з неймовірним успіхом! Сподіваємося, що його роль в реаліті на платформі Quibi буде такою ж яскравою і самобутньою, як і його фото.

Фото – @kirbyjenner

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