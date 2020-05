Тепер реаліті-шоу про крейзі родину можна дивитися на стрімінговому сервісі

Не пройшло і 20 сезонів (а всього 18), як Netflix вирішив придбати права на трансляцію реаліті «Сімейство Кардаш’ян». Про це повідомляє представництво стрімінгового сервісу у Великій Британії та Ірландії.

Unexpected news for fans of bootcut jeans: S1 and 2 of Keeping Up with the Kardashians will be on Netflix from 1 June. pic.twitter.com/HWZhHwLWbD

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) May 6, 2020