Тепер реаліті-шоу про крейзі родину можна дивитися на стрімінговому сервісі

Не пройшло і 20 сезонів (а всього 18), як Netflix вирішив придбати права на трансляцію реаліті «Сімейство Кардаш’ян». Про це повідомляє представництво стрімінгового сервісу у Великій Британії та Ірландії.

Unexpected news for fans of bootcut jeans: S1 and 2 of Keeping Up with the Kardashians will be on Netflix from 1 June. pic.twitter.com/HWZhHwLWbD — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) May 6, 2020

Починаючи з 1 червня 2020 року на платформі Netflix буде доступно перші два сезони «Сімейства Кардаш’ян». Тепер можна передивитися, як Кім Кардаш’ян, Кайлі та Кендал Дженнер здобували свою популярність та любов глядачів.

Якщо шоу буде популярним на Netflix, стрімінговий сервіс можливо почне додавати і інші епізоди популярного американського реаліті.

Фото: Getty Images

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