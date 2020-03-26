Новий каналG.spaceШОУМАНІЯБ’юті-дефіцит: Кім Кардаш’ян та Кайлі Дженнер зупиняють виробництво своєї косметики

Б’юті-дефіцит: Кім Кардаш’ян та Кайлі Дженнер зупиняють виробництво своєї косметики

Коронавірус вдарив по прибутковому бізнесу сестер

Найуспішніші представниці сімейства Кардаш’ян-Дженнер Кім та Кайлі призупиняють виробництво косметики своїх косметичних брендів через коронавірус. Про це стало відомо з офіційних сторінок брендів у Twitter.


«Охорона здоров’я та безпека нашої громади – наш головний пріоритет. Дякую за терпіння та розуміння», – йдеться у повідомленні.

Як довго триватиме перерва у виробництві брендів Kylie Cosmetics та KKW Beauty – невідомо. Все залежить від того, скільки триватиме карантин. При цьому Кім Кардаш’ян та Кайлі Дженнер мають позитивну новину для фанатів їхньої косметики. Вони не закривають сайти брендів і з дотриманням усіх запобіжних заходів продовжують доставляти продукцію поки вона є у наявності.

«Ми дотримуємося усіх запобіжних заходів і продовжуємо збирати замовлення», – зазначається у повідомленні.

Цікаво, чи виникне тепер ажіотаж серед шанувальників Kylie Cosmetics та KKW Beauty. Так чи інакше, але компанії обох сестер понесуть чималі фінансові втрати.

Фото: Getty Images

Читай також:

Alina Pash відповіла хейтерам у новому синглі Vysokomirni (Ексклюзив!)

Настя Каменських поділилася ТОП-3 вправами для домашнього тренування

Кайли Дженнер Ким Кардашян новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания