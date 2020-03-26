Коронавірус вдарив по прибутковому бізнесу сестер

Найуспішніші представниці сімейства Кардаш’ян-Дженнер Кім та Кайлі призупиняють виробництво косметики своїх косметичних брендів через коронавірус. Про це стало відомо з офіційних сторінок брендів у Twitter.

To Our KKW Beauty Family: The health and safety of our community is our top priority. Thank you for your patience and understanding. 🙏🏽 pic.twitter.com/huihZYgFU1 — KKW BEAUTY (@kkwbeauty) March 23, 2020

a message to our Kylie Cosmetics family… pic.twitter.com/EknPCZk1NX — Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) March 23, 2020



«Охорона здоров’я та безпека нашої громади – наш головний пріоритет. Дякую за терпіння та розуміння», – йдеться у повідомленні.

Як довго триватиме перерва у виробництві брендів Kylie Cosmetics та KKW Beauty – невідомо. Все залежить від того, скільки триватиме карантин. При цьому Кім Кардаш’ян та Кайлі Дженнер мають позитивну новину для фанатів їхньої косметики. Вони не закривають сайти брендів і з дотриманням усіх запобіжних заходів продовжують доставляти продукцію поки вона є у наявності.

hi guys, just wanted to let you know that the fulfillment center we use for @kylieskin remains open and is following all health and safety precautions. We will continue to ship orders from https://t.co/SmULSodZLv pic.twitter.com/lDxgPyz9I4 — Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) March 23, 2020

«Ми дотримуємося усіх запобіжних заходів і продовжуємо збирати замовлення», – зазначається у повідомленні.

Цікаво, чи виникне тепер ажіотаж серед шанувальників Kylie Cosmetics та KKW Beauty. Так чи інакше, але компанії обох сестер понесуть чималі фінансові втрати.

Фото: Getty Images

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