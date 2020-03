Коронавірус вдарив по прибутковому бізнесу сестер

Найуспішніші представниці сімейства Кардаш’ян-Дженнер Кім та Кайлі призупиняють виробництво косметики своїх косметичних брендів через коронавірус. Про це стало відомо з офіційних сторінок брендів у Twitter.

«Охорона здоров’я та безпека нашої громади – наш головний пріоритет. Дякую за терпіння та розуміння», – йдеться у повідомленні.

Як довго триватиме перерва у виробництві брендів Kylie Cosmetics та KKW Beauty – невідомо. Все залежить від того, скільки триватиме карантин. При цьому Кім Кардаш’ян та Кайлі Дженнер мають позитивну новину для фанатів їхньої косметики. Вони не закривають сайти брендів і з дотриманням усіх запобіжних заходів продовжують доставляти продукцію поки вона є у наявності.

