Б’юті-дефіцит: Кім Кардаш’ян та Кайлі Дженнер зупиняють виробництво своєї косметики
Коронавірус вдарив по прибутковому бізнесу сестер
Найуспішніші представниці сімейства Кардаш’ян-Дженнер Кім та Кайлі призупиняють виробництво косметики своїх косметичних брендів через коронавірус. Про це стало відомо з офіційних сторінок брендів у Twitter.
To Our KKW Beauty Family:
The health and safety of our community is our top priority. Thank you for your patience and understanding. 🙏🏽 pic.twitter.com/huihZYgFU1
— KKW BEAUTY (@kkwbeauty) March 23, 2020
a message to our Kylie Cosmetics family… pic.twitter.com/EknPCZk1NX
— Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) March 23, 2020
«Охорона здоров’я та безпека нашої громади – наш головний пріоритет. Дякую за терпіння та розуміння», – йдеться у повідомленні.
Як довго триватиме перерва у виробництві брендів Kylie Cosmetics та KKW Beauty – невідомо. Все залежить від того, скільки триватиме карантин. При цьому Кім Кардаш’ян та Кайлі Дженнер мають позитивну новину для фанатів їхньої косметики. Вони не закривають сайти брендів і з дотриманням усіх запобіжних заходів продовжують доставляти продукцію поки вона є у наявності.
hi guys, just wanted to let you know that the fulfillment center we use for @kylieskin remains open and is following all health and safety precautions. We will continue to ship orders from https://t.co/SmULSodZLv pic.twitter.com/lDxgPyz9I4
— Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) March 23, 2020
«Ми дотримуємося усіх запобіжних заходів і продовжуємо збирати замовлення», – зазначається у повідомленні.
Цікаво, чи виникне тепер ажіотаж серед шанувальників Kylie Cosmetics та KKW Beauty. Так чи інакше, але компанії обох сестер понесуть чималі фінансові втрати.
Фото: Getty Images
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