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22 травня
Постільна сцена: Емілі Ратаковскі показала спокусливі оголені сідниці (ФОТО)
Американська модель Емілі Ратаковскі порадувала фанатів новим сексуальним фото, на якому позує майже оголеною.
28-річна селебріті зробила селфі на своєму ліжку. На ньому Емілі постала майже повністю оголеною. Її пружні сідниці підкреслили зваблива засмага та чорні стрінги власного бренду Inamorata Woman. Ратаковскі прийняла зухвалу позу, яка продемонструвала усі вигини дівчини.
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emrata 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
На знімку до моделі приєднався її улюблений пес Коломбо. Вихованець з цікавістю спостерігав за Емілі Ратаковскі, яка робила пікантне селфі.
Фото: Getty Images
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