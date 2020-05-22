Коронавірус загнав на карантин? Які позитивні серіали подивитися
Зараз усі тільки й говорять про коронавіруси. І не дивно, адже це захворювання вплинуло на життя всіх жителів планети. Всесвітня організація охорони здоров’я визнала COVID-19 пандемією, у зв’язку з чим багато країн, зокрема й Україна, оголосили про карантин. Для профілактики коронавірусу медики рекомендують перейти на віддалений режим роботи і не виходити з дому без нагальної потреби.
Для когось карантин – гірше за тюремне ув’язнення, а для когось – можливість приділити час саморозвитку і повноцінному відпочинку. Все залежить від того, як ти ставишся до ситуації. Щоб відволікти тебе від паніки полегшити твоє «домашнє ув’язнення», Новий канал підготував добірку позитивних серіалів. Вибирай і насолоджуйся переглядом!
Які фільми подивитися під час карантину через коронавірус
«Чому жінки вбивають?»
Жанр: комедія, драма
«Чому жінки вбивають?» – відмінний серіал від творців легендарних «Відчайдушних домогосподарок» і «Підступних покоївок». Він розповідає про життя трьох жінок, які стикаються з однією і тією ж проблемою: зрадою чоловіка. Але вся «сіль» у тому, що події відбуваються в різні епохи в одному й тому ж будинку. Це психологічна драма, яка торкається теми сім’ї, фемінізму та поглядів різних поколінь на інститут шлюбу.
Чому варто дивитися серіал «Чому жінки вбивають?»:
- Вишуканий чорний гумор;
- Захоплюючий сюжет;
- Наполеглива робота художників.
«Статеве виховання»
Жанр: драма, комедія
«Статеве виховання» – черговий шедевр від Netflix, який висвітлює актуальну для сучасного глядача проблему – сексуальність у всіх її проявах. Сюжет крутиться навколо сором’язливого, невпевненого в собі Отіса. Попри свою сором’язливість хлопець знає все про статеве виховавння, адже його мама – професійний сексолог. Але ж теорія і практика – поняття різні…
Чому варто дивитися серіал «Статеве виховання»:
- Відкриті відповіді на незручні питання;
- Новий погляд на підліткові проблеми;
- Серйозна розмова про етику стосунків.
«Дивовижна місіс Мейзел»
Жанр: історична драма, комедія
«Дивовижна місіс Мейзел» – здійснення американської мрії через призму рожевих окулярів у стилі 50-х. За сюжетом, зразкова домогосподарка Міріам Мейзел безнадійно намагається повернути чоловіка після його зради. Але після кількох невдалих спроб несподівано відкриває в собі талант крутого стендап-коміка.
Чому варто дивитися серіал «Дивовижна місіс Мейзел»:
- Легка і невимушена історія;
- Динаміка сюжету і кадру;
- Іронія з наївності головної героїні.
«Буває і гірше»
Жанр: комедія
«Буває і гірше» – історія, після перегляду якої так і хочеться вигукнути: «Мої проблеми не такі вже й страшні. Буває і гірше!» Це душевний ситком про сім’ю невдах. У них завжди все йде шкереберть. Батьки роблять все, щоб вибратися з боргів і не загрузнути в нових. При цьому вони намагаються налагодити стосунки в родині і виховати трьох дітей порядними людьми. Цей легкий серіал допомагає відволіктися від власних побутових турбот і поглянути на життя під іншим кутом.
Чому варто дивитися серіал «Буває і гірше»:
- Теплота і людяність головних героїв;
- Комічність і життєвість звичайних ситуацій;
- Небанальне розкриття соціальних проблем.
«Теорія великого вибуху»
Жанр: комедія
«Теорія великого вибуху» – ситком про чотирьох учених, які намагаються вижити в умовах сучасного світу. Вони зіставляють людське спілкування і побутові ситуації з науковими формулами й математичними розрахунками. Цей серіал показує, як учені, «схиблені» на роботі й дослідженнях, справляються з побутовими проблемами.
Чому варто дивитися «Теорія великого вибуху»:
- Подача наукових фактів у комічній формі;
- Крилаті фрази головних героїв;
- Підтвердження і спростування стереотипів про вчених.
«Молодий Папа»
Жанр: комедія, драма
Серіал «Молодий Папа» вийшов на екрани у 2016 році. Він розповідає про ексцентричного понтифіка, який руйнує всі уявлення про служителя католицької церкви. Молодий Папа лаявся матом і курив просто у Ватикані. Другий сезон «Молодого Папи» отримав назву «Новий Папа». Прем’єра перших двох серій відбулася на Венеціанському кінофестивалі в серпні 2019 року.
Чому варто дивитися серіал «Новий Папа»:
- Демонстрація чесної постправди;
- Утопія про всесвіт, який загруз у гріху, але зрештою покаявся і перевиховався;
- Інший погляд на релігію і духовність.
Фото: istock
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