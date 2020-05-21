Новий каналG.spaceШОУМАНІЯСексуальні танцюльки: Мішель Андраде в облягаючому костюмі показала тверк (ВІДЕО)

Сексуальні танцюльки: Мішель Андраде в облягаючому костюмі показала тверк (ВІДЕО)

Артистка не може довго бути без танців

Україно-болівійська співачка Мішель Андраде не тільки вправна вокалістка, а ще й крута танцівниця. Вона регулярно бере уроки сучасних напрямів танців та ділиться своїми постановками у своєму Instagram.

І ось нещодавно Мішель опублікувала свою нову хореографію. У відео вона з’явилася в облягаючому костюмі зеленого неонового кольору.

«Соскучилась по танцюлькам и решила поставить свою! GANG???? still alive – new bang @raemakrae», – підписала ролик Мішель.

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mishvirmish

Хореографія від Мішель Андраде вийшла доволі експресивною та пристрасною. Особливо шанувальників здивував крутий тверк від артистки.

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