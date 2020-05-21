Новий каналG.spaceШОУМАНІЯТравневий чіл: Дуа Ліпа засмагає в рожевому бікіні (ФОТО)

Травневий чіл: Дуа Ліпа засмагає в рожевому бікіні (ФОТО)

Селебріті похвалилася ідеальними формами навіть на карантині

Британська співачка Дуа Ліпа опублікувала нові звабливі фото у своєму Instagram. 24-річна артистка показала відверті знімки у різнокольоровому бікіні, яке ледь прикриває її засмагле тіло.

«В Лондоні сьогодні + почала геніальну нову книгу під назвою «Маленьке життя» – не просто щит від сонця», – підписала серію фото Дуа Ліпа.

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З фото можна зрозуміти, що за карантин зірка не набрала зайвої ваги. Вона навіть встигла пофарбувати волосся у рожевий відтінок.

Фото: Getty Images

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