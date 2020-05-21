Селебріті збирається ходити з вусами якомога довше

Нещодавно актор Коул Спроус, якого усі люблять за роль Джагхеда у серіалі «Рівердейл», показав свої карантинні вуса. У своєму Instagram він опублікував фото в новому образі, головним акцентом якого стали «кошерні вуса» зірки.

Підписникам доволі дивно бачити Коула Спроуса з вусами, адже зазвичай він ходить зі свіжопоголеним обличчям. Але на карантині він вирішив відростити вуса і борідку світлого кольору. Цікаво, що для повноти образу актор змінив і колір волосся. З глибоко брюнету воно стало карамельно-русим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram colesprouse 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Я відрощував волосся і вуса для ролі, але потім почався карантин. І я подумав: я буду грати 17-річних ще років вісімдесят, тому, поки є можливість, треба спробувати і подивитися, чи вийде у мене відростити вуса. Я їх підстригав і всіляко дбав про те, щоб це виглядало кошерно. Ми з братом навіть змагалися, у кого волосся міцніше. Але у нього більш «вікінгський» стиль, а у мене «вікторіанський», – розповів Коул в прямому ефірі Джиммі Феллону.

Судячи з лайків та коментарів, фанатам Коула Спроуса такі зміни сподобалися. Цікаво, скільки актору вдасться протриматися з вусами та борідкою.

Фото: Getty Images

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