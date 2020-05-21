Головне увага: Що Меган Маркл та принц Гаррі подарували одне одному на річницю?
Герцогиня Сассекська особливо не заморочувалася
19 травня Меган Маркл та принц Гаррі відсвяткували другу річницю весілля. Вперше пара відзначила сімейне свято не в Лондоні, а в Лос-Анджелесі. Як саме подружжя провело особливий для них день, вони залишили у таємниці. Але близькі до Меган та Гаррі джерела розповіли про їхні подарунки одне одному.
– Меган зробила для Гаррі листівку і від руки написала красивий і зворушливий текст, постаравшись виразити в словах свою любов. А Гаррі здивував її величезним букетом троянд і каблучкою, – повідомив інсайдер виданню Us Weekly.
Цікаво, що це вже стає схожим на традицію. Адже на першу річницю принц Гаррі приготував для Маркл прикрасу з трьома дорогоцінними каменями – кожен з них став символом місяця, в якому народилися Арчі, Меган і сам Гаррі.
А ось Букінгемський палац залишив річницю весілля Меган Маркл та принца Гаррі без уваги у своїх соціальних мережах. Хоча, зважаючи на те, що пара склала з себе обов’язки старших членів королівської родини, воно й не дивно.
Фото: Getty Images
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