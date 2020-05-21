Герцогиня Сассекська особливо не заморочувалася

19 травня Меган Маркл та принц Гаррі відсвяткували другу річницю весілля. Вперше пара відзначила сімейне свято не в Лондоні, а в Лос-Анджелесі. Як саме подружжя провело особливий для них день, вони залишили у таємниці. Але близькі до Меган та Гаррі джерела розповіли про їхні подарунки одне одному.

– Меган зробила для Гаррі листівку і від руки написала красивий і зворушливий текст, постаравшись виразити в словах свою любов. А Гаррі здивував її величезним букетом троянд і каблучкою, – повідомив інсайдер виданню Us Weekly.

Цікаво, що це вже стає схожим на традицію. Адже на першу річницю принц Гаррі приготував для Маркл прикрасу з трьома дорогоцінними каменями – кожен з них став символом місяця, в якому народилися Арчі, Меган і сам Гаррі.

А ось Букінгемський палац залишив річницю весілля Меган Маркл та принца Гаррі без уваги у своїх соціальних мережах. Хоча, зважаючи на те, що пара склала з себе обов’язки старших членів королівської родини, воно й не дивно.

Фото: Getty Images

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