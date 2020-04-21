ТОП-5 фільмів жахів з блондинками у головній ролі

Ми звикли, що найчастіше блондинки грають головні ролі в комедіях. Та якщо заглибитися в кіноіндустрію, то стає зрозуміло, що світловолосі актриси відмінно справляються ще з одним завданням: лоскотати нерви глядачам! Фільми жахів, головні ролі в яких виконали блондинки, одні з найстрашніших. І, щоб розвіяти сумніви, ми зібрали ТОП-5 фільмів жахів з блондинками, які змусять вас неабияк понервувати, тож краще не вимикайте світло 🙂

«Інші» (2001)

Розпал Другої світової війни. Красуня Грейс, роль якої виконала Ніколь Кідман, залишилася одна зі своїми хворими дітьми. Щоб трохи підлікувати сина й доньку, які страждають на непереносимість денного світла, і дочекатися чоловіка з армії у більш спокійній обстановці, вона переїжджає в особняк на острові біля узбережжя Англії. Спеціально найняті троє нових слуг отримали суворі інструкції про життя в будинку: в жодному разі не можна відчиняти двері, поки не зачинені попередні. Будинок має постійно перебувати в напівтемряві. Але суворі нові порядки влаштовують не всіх мешканців старого будинку…

Щасливого дня смерті (2018)

У центрі сюжету – світловолоса студентка Трі, яка вирішує влаштувати гучну вечірку на честь свого дня народження. Але свято, на яке мріяв потрапити абсолютно кожен студент університету, обертається моторошною трагедією – іменинницю жорстоко вбивають… Але Трі не вмирає, вона раптово прокидається у своєму ліжку в гуртожитку… до свята! Дівчина знову переживає жахливий день народження і розуміє, що опинилася в часовій петлі. Помирати щодня – таке собі задоволення, і Трі, роль якої виконала Джессіка Рот, готова на все, щоб знайти і зупинити свого вбивцю.

Будинок воскових фігур (2005)

Не потрапити до нашого списку цей фільм просто не міг, адже одну з головних ролей виконала Періс Хілтон!

Вгадай блондинку з мультика: Тест

Герої фільму «Будинок воскових фігур» – звичайні студенти, які вирішили з’їздити за місто відпочити. Класика! Їхня машина зламалася в глушині, і, вирушивши на пошуки допомоги, герої потрапили в невелике містечко, яке здається дивно спорожнілим. Головною визначною пам’яткою міста є Будинок воскових фігур – будинок-музей, що в буквальному сенсі побудований з воску і містить вражаючу експозицію до жаху реалістичних воскових фігур. Дуже швидко герої зрозуміють, що й самі можуть стати експонатами в музеї, якщо не знайдуть вихід…

Птахи (1963)

Цей фільм – класика хорора, створена метром жанру – Альфредом Хічкоком. А головна роль дісталася блондинці Тіппі Хедрен, яка, до слова, в січня 2020 відсвяткувала 90-річний ювілей!

Героїня Тіппі Хедрен, Мелані приїжджає в невелике спокійне прибережне містечко Бодега Бей і в зоомагазині знайомиться з героєм Рода Тейлора, Мітчем. Вона вирішує влаштувати сюрприз, приїхавши до нього додому. Але по дорозі на неї накидується чайка, передбачаючи долю всього міста: незабаром жителі стануть жертвами нападу величезної зграї навіжених птахів. Героям залишиться лише сховатися у своїх будинках від жаху.

Справа № 39 (2009)

Співробітниці органів опіки Емілі, яку зіграла Рене Зеллвегер, передають справу про жорстоке поводження з дитиною. Все вказує на те, що сім’я неблагополучна, і батьки знущаються зі своєї прийомної доньки Ліліт. Щоб врятувати дівчинку, Емілі забирає її до себе. Але з часом про дитину починають спливати страшні факти: навколо неї постійно гинуть люди. Що це – збіг, чи в усіх пригод є страшна причина, пов’язана з Ліліт?

Думаємо, шанувальники жанру точно будуть в моторошному захваті від цих картин! Але весь час дивитися ужастики не можна, і, щоб розвіятися й повеселитися, вмикайте по вівторках о 19:00 на Новому каналі шоу «Хто проти блондинок?», у якому блондо-бомби покажуть, що вони не лише талановиті, а й дуже розумні.

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