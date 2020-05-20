18 травня артисту виповнилося 27 років, і він зробив собі та своїм фанам подарунок: випустив в цей день нову пісню

Представляти пісні в свій День народження для ALEKSEEV – традиція. Зазвичай він проводить день на сцені, але в силу обставин в цьому році концерт відбувся в Instagram-акаунті співака. Такого концерту в творчості артиста ще не було! Глядачі почули пісні, які дуже рідко звучать на живих виступах ALEKSEEV.

– Для мене день народження – це привід зустрітися з шанувальниками і моїми рідними людьми. Я майже щороку зустрічаю цей день на сцені, випускаю нові пісні. У цьому році ми підготували онлайн-концерт, – розповів ALEKSEEV.

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Головний меседж нового синглу «Ревность»: «Не змішуй свої ревнощі з моєю любов’ю»:

– Ревнощі – добре або погано? – ділиться ALEKSEEV роздумами. – Як мінімум легковажно, якщо ми говоримо про таке велике почуття, як любов! Не заважайте її прояву, коли це потрібно, але не давайте їй головну роль на шляху до великого щастя. Це лише контрастний епізод у вашій спільній історії, не надавайте йому великого значення.

Текст (слова) пісні ALEKSEEV – Ревность

Одеваю сердце по погоде, на дожди.

Твои слезы ливнем, это осень, по среди весны.

Ты взглядом, взглядом, я рядом, рядом.

Любил за нежность, прости за честность.

Я рядом, рядом, ты взглядом, взглядом

Не отпускаю, и так скучаю.

Припев:

Не мешай, свою ревность с моей любовью. Еще love you.

Не мешай, я танцую, пока я помню. Еще люблю.

Думали напрасно – это карма, падать вниз.

Вместе до луны, но не обратно, кружись, кружись, кружись.

Ты взглядом, взглядом, я рядом, рядом.

Любил за нежность, прости за честность.

Я рядом, рядом, ты взглядом, взглядом

Не отпускаю, и так скучаю.

Припев:

Не мешай, свою ревность с моей любовью. Еще love you.

Не мешай, я танцую, пока я помню. Еще люблю.

Как мне себя понять ты объясни

Лучше отдать чем взять, так забери

Ты словно лед, я растоплю, пока люблю