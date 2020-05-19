Пандемія коронавірусу залишає багатьох з нас без класичного літа у теплих країнах. І поки незрозуміло, коли ми знову побачимо море, американський співак Гаррі Стайлз намагається підняти усім настрій своїм яскравим літнім кліпом на пісню «Watermelon Sugar».

Дивіться кліп Гаррі Стайлз – Watermelon Sugar онлайн:

У відео засмаглий красунчик весело проводить час на узбережжі з компанією сексуальних дівчат у бікіні. Головний реквізит – соковитий кавун.

Цей кліп Стайлз присвятив дотикам, без яких ми залишилися через пандемію та карантин. Але таким чином співак не закликає до порушення карантинних норм. Він опублікував кадр з дисклеймером: «Не намагайтеся повторити це вдома. Дотримуйтесь соціальної дистанції».

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