Пара розпалася після 10 років шлюбу

Кілька тижнів тому у мережі почали з’являтися чутки про розлучення голлівудської пари Меган Фокс та Браяна Остіна. І ось актор нарешті офіційно підтвердив, що розійшовся з дружиною. Ексклюзивною інформацією Остін поділився з виданням Us Weekly.

Причну розриву Браян Остін так і не назвав. Але, судячи з усього, ініціатором стала саме 34-річна акторка. Виявилося, що шлюборозлучний процес тривав з кінця 2019 року.

Також Браян Остін зізнався, що досі любить Меган Фокс і розлучення стало для нього справжнім розчаруванням.

– Я завжди буду її любити. І я знаю, що вона завжди буде любити мене. І я знаю, те, що ми побудували нашу сім’ю, – це дійсно круто і по-справжньому особливо, – поділився актор.

Меган Фокс та Браяна Остіна одружилися у 2010 році після 6 років стосунків. Подружжя виховує трьох спільних синів – 6-річного Боді, 7-річного Ноа та 3-річного Джорні.

Фото: Getty Images

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