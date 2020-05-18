Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі порадувала своїх прихильників новим сексуальним контентом. Цього разу селебріті опублікувала у своєму Instagram відверте відео, на якому з’явилася у крихітному бікіні. Так Емілі Ратаковскі анонсувала вихід нової колекції свого власного бренду спідньої білизни Inamorata для якого часто позує напівоголена.

«Нова колекція @inamoratawoman для неї і для нього вийде 19 травня», – підписала супермодель відео.

У домашньому ролику 28-річна Емілі Ратаковскі постала на білосніжному ліжку в купальнику з леопардовим-гороховим принтом і зображеннями ланцюгів. Образ доповнила сорочка з короткими рукавами з тим же принтом та невеликі сережки-кільця і ​​дві золотисті підвіски. А в кінці відео у кадр до моделі зайшов її домашній улюбленець – собака Коломбо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram emrata 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

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