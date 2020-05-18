Гаряча сцена: Емілі Ратаковскі пойорзала на ліжку у бікіні (ВІДЕО)
Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі порадувала своїх прихильників новим сексуальним контентом. Цього разу селебріті опублікувала у своєму Instagram відверте відео, на якому з’явилася у крихітному бікіні. Так Емілі Ратаковскі анонсувала вихід нової колекції свого власного бренду спідньої білизни Inamorata для якого часто позує напівоголена.
«Нова колекція @inamoratawoman для неї і для нього вийде 19 травня», – підписала супермодель відео.
У домашньому ролику 28-річна Емілі Ратаковскі постала на білосніжному ліжку в купальнику з леопардовим-гороховим принтом і зображеннями ланцюгів. Образ доповнила сорочка з короткими рукавами з тим же принтом та невеликі сережки-кільця і дві золотисті підвіски. А в кінці відео у кадр до моделі зайшов її домашній улюбленець – собака Коломбо.