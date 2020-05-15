Новий каналG.spaceШОУМАНІЯКрутий фотограф: Джейсон Стейтем зняв свою дружину для глянцю (ФОТО)

Крутий фотограф: Джейсон Стейтем зняв свою дружину для глянцю (ФОТО)

Селебріті спробував себе у новому амплуа

Американський актор Джейсон Стейтем виступив фотографом у фотосесії своєї дружини Розі Хантінгтон-Вайтлі для глянцевого журналу. Знімки від 52-річного красунчика з’явилися у виданні Allure.

Новими досягненнями свого зіркового чоловіка Розі Хантінгтон-Вайтлі поділилася у своєму Instagram.

«Мій улюблений сфотографував мене у нас вдома для Allure», – підписала яскраві фото модель.

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На знімках 33-річна Розі позує в брюках австралійського бренду Anna Quan і топі Goldsign. Також разом з нею знявся і її маленький синочок. У коментарях Роузі додала, що сама робила собі макіяж і зачіску.

Фото: Getty Images

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