Український артист проведе онлайн-концерт пам’яті жертв СНІДу

17 травня — Всесвітній день пам’яті людей, які померли від СНІДу. До цього дня найбільша пацієнтська організація БО «100% Життя» ініціює онлайн-концерт пам’яті LIVE AIDS — триб’ют-концерт гурту Queen у виконанні PIANOБОЙ.

У 1992 році на стадіоні Уемблі у Лондоні відбувся концерт пам’яті Фредді Мерк’юрі та усіх жертв СНІДу. Музиканта шанували десятки артистів на сцені та мільйони глядачів по всьому світові. З того моменту пройшло вже майже 30 років, та ВІЛ/СНІД продовжує поширюватися.

– Через стільки років ми все ще ведемо нашу боротьбу за життя та проти ВІЛ. Ми впевнені, що переможемо, адже вже сьогодні з ВІЛ можна жити повним життям, мати сім’ю, народжувати здорових дітей. Існує лікування, яке дозволяє ВАМ, а не захворюванню обирати якість свого життя. Фреді Меркьюрі є символом боротьби, він жив на 100%, незважаючи на статус. Цим концертом ми хочемо вшанувати пам’ять всіх, кого забрала епідемія та наголосити — від ВІЛ вже можна не вмирати! Ми дуже раді і вдячні, що саме Дмитро Шуров та гурт PIANOБОЙ у цей день виконає пісні Queen, які є музикою боротьби для мільйонів людей з ВІЛ по всьому світу, — говорить Дмитро Шерембей, голова БО «100% Життя».

У Всесвітній день пам’яті жертв СНІДу, Дмитро Шуров разом із сином Левом та сестрою Ольгою зіграють кавери на пісні гурту QUEEN.

– Я фанат групи Queen буквально з юності. Ця унікальна життєстверджуюча музика не раз і не два витягувала мене з емоційного дна, давала сили жити і творити. Навіть в найпохмуріших піснях, записаних Фредді під час хвороби, є якась стійкість і феноменальна любов до життя. Мені теж було дано шанс доторкнутися до цього kind of magic — я познайомився з Брайаном Меєм і ми зіграли з ним і Земфірою разом одну з моїх улюблених пісень — Life Is Real. Для мене вшанувати пам’ять видатного музиканта, який до цих пір впливає на світову музику — велика честь і головне — радість. Буду радий поділитися нею з усіма, хто так само любить життя, як любив його Фредді, — розповідає Дмитро Шуров.

Онлайн-концерт відбудеться 17 травня о 20:00 на сторінці БО «100% Життя» в Фейсбук.

Назва LIVE AIDS — це відсилка до Live Aid, благодійного музичного фестиваля в Лондоні у 1985 році, на якому виступив Фреді Меркурі.

Долучитись до концерту силами онлайну може кожен бажаючий у будь-якому куточку світу.

За хештегом #LiveAIDS до Дня пам’яті шукайте більше історій про життя з ВІЛ на 100%.

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