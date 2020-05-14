Емма Стоун таємно вийшла заміж?

Схоже, що під час карантину зірка знайшла спосіб офіційно оформити стосунки

Через пандемію коронавірусу багатьом парам довелося перенести весільні плани. У перелік таких потрапила і акторка Емма Стоун та її наречений Дейв Маккарі. Під час карантину вони повідомили, що переносять своє весілля. Але після цієї заяви фанати помітили обручку на пальці Емми Стоун.

So… are we all thinking about this or is it just me???? ???? pic.twitter.com/4jnpdFYsX4 — best of emma stone (@badpostestone) May 5, 2020

Схоже, що з офіційною частиною закохані впоралися ще до карантину або навіть під час нього. Під час інтерв’ю для шоу «Hello Sunshine» на руці Емми була обручка, після чого її шанувальники запідозрили про таємне весілля. Про це повідомляє US Weekly.

Підігріла чутки і сама Стоун, яка натякнула на свій статус дружини. У розмові з доктором Гарольдом Коплевічем дівчина поцікавилася, як стрес змінює стосунки між подружжям. Спеціаліст відповів, що такий стан дійсно може впливати на взаєморозуміння закоханих, проте якщо дівчина вийшла заміж за стурбованого чоловіка це ніколи не припиниться. На що Стоун, в свою чергу, зазначила: «На щастя, я цього не робила».

Фото: Getty Images

Читай також:

Більше не щасливі: Мері-Кейт Олсен розлучається з 50-річним Олів’є Саркозі

#LiveAIDS: PIANOБОЙ грає QUEEN з любов’ю до музичного кумира