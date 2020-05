Емма Стоун таємно вийшла заміж?

Схоже, що під час карантину зірка знайшла спосіб офіційно оформити стосунки

Через пандемію коронавірусу багатьом парам довелося перенести весільні плани. У перелік таких потрапила і акторка Емма Стоун та її наречений Дейв Маккарі. Під час карантину вони повідомили, що переносять своє весілля. Але після цієї заяви фанати помітили обручку на пальці Емми Стоун.

So… are we all thinking about this or is it just me???? ???? pic.twitter.com/4jnpdFYsX4

— best of emma stone (@badpostestone) May 5, 2020