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Справжня грація: Dior запустили онлайн-уроки балету

Тепер кожен охочий можу спробувати станцювати елегантні па

Французький будинок мод Dior запустив віртуальні уроки балету. Знайти їх та спробувати стати на пуанти можна на офіційному YouTube-каналі бренду.

Курс складається всього з трьох відеороликів. Уроки викладають провідні фахівці Паризької опери – хореограф Себастьєн Берто і солісти Жермен Луве і Елеонора Аббаньато, а також зірка світового балету Фрідеман Фогель.

Запустити уроки балету Dior вирішили не лише через карантин. Насправді, таким чином бренд нагадує про свій зв’язок з хореографією. Засновник будинку Крістіан Діор створював костюми для балету Ролана Петі Treize Danses, а Марія Грація Кьюрі не раз надихалася танцями при створенні колекцій.

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