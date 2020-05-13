Артисти випустили новий спільне відео після трьох років мовчання

Досі наспівуєш хіт «Чекаю. Цьом» від DZIDZIO та Олі Цибульської? А змоменту прм’єри пройшло вже більше трьох років! Саме через цей трек почали ширитися чутки щодо модливого роману між співаками. Але українськи зірки відмовилися щось коментувати.

Дивіться кліп DZIDZIO & Оля Цибульська – «Киця»:

І ось DZIDZIO та Оля Цибульська випускають дуетний кліп на пісню «Киця», через який знову зароджуються сумніви. Селебріті кажуть «мяу» і просять читати між рядків.

– У кліпі є сцена, де я звабливо танцюю, заграючи з Дзідзьо. Напередодні зйомок мої стилісти обрали настільки відвертий образ для танцю, що довелося переодягтись в халат Дзідзьо. Зате обидвоє залишилися задоволені. І Міша не хвилювався, – поділилася Оля Цибульська ексклюзивно з Новим каналом.

Дует проговорився, що кліп знімати вони не збиралися. Ідея з’явилася, коли обоє сиділи в телефонах. DZIDZIO показав Цибульській відео, яке його смартфон сам змонтував з кадрів, на яких він потайки знімав Олю, поки та не здогадувалася.

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