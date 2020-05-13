Артистка показує, як круто можна виглядати і на сьомому десятку

Американська поп-співачка Мадонна опублікувала нові сексуальні знімки в самій білизні. Таким сміливим аутфітом селебріті зявила, що збирається зайнятися відновним лікуванням після операції з видалення хряща.

«Нарешті я пройду відновне лікування після операції з видалення хряща! Я б стрибала вгору і вниз, якби могла після восьми місяців болю! Побажайте мені удачі!» – поділилася Мадонна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram madonna 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

На знімках співачка постала у сексапільному чорному боді, а також у відвертій білизні. Обидва фото зірка зробила сама. Варто відзначити, що у свої 61 фігура Мадонни виглядає ідеально. Підкачані худі ручки, струнка талія тапопа не гірша, ніж у Кім Кардаш’ян.

Фото: Getty Images

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