Кортні Кокс назвала улюблену серію «Друзів»

Зірка легендарного ситкому дуже любить День подяки

Акторка Кортні Кокс, яка зіграла роль Моніки Геллер, назвала улюблену серію з «Друзів». Під час карантину зірка знайшла час, щоб передивитися усі сезони улюбленого ситкому. Про це вона розповіла в новому випуску шоу «Ellen».

Під час розмови з телеведучою Еллен Дедженерес Кортні Кокс заявила, що поганенько пам’ятає серіал «Друзі». Саме тому вона і вирішила передивитися усі 10 сезонів ситкому.

– Я пам’ятаю людей і якісь особливі події, але, коли треба згадати щось кумедне, пам’ять мене підводить. Я можу пам’ятати тільки біль, я думаю, – розповіла Кортні Кокс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram theellenshow 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А потім виконавиця ролі Моніки Геллер назвала свій улюблений епізод з «Друзів». Виявляється, особливою для неї є серія-флешбек з Дня подяки, де акторка перевтілюється у товсту Моніку.

– Мені подобалося грати товсту Моніку, бо я почувалася дуже вільно. Я могла танцювати, як ти, просто встати і почати танцювати, і не мати жодних проблем з цим. Я абсолютно обожнювала це, – пояснила Кортні Кокс.

Схоже, що Кортні Кокс реально дуже любить образ товстої Моніки. Адже на її аві в Instagram стоїть саме фото Моніки до схуднення.

Фото: Getty Images

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