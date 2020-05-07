Новий каналG.spaceШОУМАНІЯКортні Кокс назвала улюблену серію «Друзів»

Кортні Кокс назвала улюблену серію «Друзів»

Зірка легендарного ситкому дуже любить День подяки

Акторка Кортні Кокс, яка зіграла роль Моніки Геллер, назвала улюблену серію з «Друзів». Під час карантину зірка знайшла час, щоб передивитися усі сезони улюбленого ситкому. Про це вона розповіла в новому випуску шоу «Ellen».

Під час розмови з телеведучою Еллен Дедженерес Кортні Кокс заявила, що поганенько пам’ятає серіал «Друзі». Саме тому вона і вирішила передивитися усі 10 сезонів ситкому.

– Я пам’ятаю людей і якісь особливі події, але, коли треба згадати щось кумедне, пам’ять мене підводить. Я можу пам’ятати тільки біль, я думаю, – розповіла Кортні Кокс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

theellenshow

А потім виконавиця ролі Моніки Геллер назвала свій улюблений епізод з «Друзів». Виявляється, особливою для неї є серія-флешбек з Дня подяки, де акторка перевтілюється у товсту Моніку.

– Мені подобалося грати товсту Моніку, бо я почувалася дуже вільно. Я могла танцювати, як ти, просто встати і почати танцювати, і не мати жодних проблем з цим. Я абсолютно обожнювала це, – пояснила Кортні Кокс.

Схоже, що Кортні Кокс реально дуже любить образ товстої Моніки. Адже на її аві в Instagram стоїть саме фото Моніки до схуднення.

Фото: Getty Images

Читай також:

TVORCHI – «Мова тіла»: дивимося найяскравіший кліп цієї весни!

Українка стала членом журі онлайн-версії «Євробачення-2020»

Друзья кортни кокс новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания