Пандемія коронавірусу спричинила карантинні обмеження у світі. Вже декілька місяців скасовані масові заходи, серед яких «Євробачення-2020». Щоб не залишати єврофанів без свята, було вирішено провести онлайн-версію конкурсу, який пройде з 12-го по 16-те травня.

Цього року, одним із членів журі онлайн Євробачення стала українська співачка Riya, яка свого часу перемагала в Північному онлайн Євробаченні.

– Декілька років тому я перемагала в Північному онлайн Євробаченні, для мене перемога була неочікуваною, – розповідає Riya. – Я ніколи не могла повірити, що зі мною подібне станеться. Так само, не могла повірити, що мене покличуть в крісло журі. Цікаво, що організатори надіслали мені відео конкурсантів без підпису країни та імені. Тобто я була взагалі об’єктивна і не могла підняти чи опустити бал за країну. Як тільки я виставила бали, мені надійшов лист зі списком країн й номери, за які я найвище проголосувала.

Онлайн-«Євробачення-2020» пройде в три етапи: 12 травня – перший півфінал, 14 травня – другий півфінал, 16 травня – фінал.

Нагадаємо, що у квітні Riya презентувала новий сингл після паузи в півтора року. Сингл «Застигну» став новим етапом в житті співачки – початком самостійної творчої діяльності, після деількох років роботи з продюсером.

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