Практичний курс ізоляції удвох: Ivan NAVI представив нове відео

Артист презентував кліп на нову пісню «Холодна Ніч»

В той час, коли лірична балада Ivan NAVI «Коли Нема Тебе» знову очолила українські радіочарти, артиcт презентує новий танцювальний трек. Тим самим ще раз підтверджуючи статус одного з кращих українських хітмейкерів.

Ivan NAVI вирішив не робити творчої паузи і порадував шанувальників новим відеокліпом, який встиг зняти до введення в країні карантину. Це історія кохання, яке тільки-тільки народжується. Герої ховаються від світу, щоб краще пізнати один одного

– Пісня «Холодна ніч» танцювальна, динамічна і я хочу, щоб вона стала таким своєрідним нагадуванням для усіх, що карантин рано чи пізно закінчиться і ми будемо знову танцювати на вечірках, насолоджуватись життям сповна. А зараз ідеальний час для того, щоб ізолюватись вдвох і втекти разом туди, де нема людей. Збільшити дистанцію з іншими, і звести до мінімуму її з коханою людиною, – розповідає Ivan NAVI.

У перший день після прем’єри пісня “Холодна Ніч” увійшла в топ3 по завантаженнях в iTunes Україна, а Apple Music внесла її до списку кращих новинок тижня і надала статус пріоритетного релізу.

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