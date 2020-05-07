Дивись уже 16 травня! Організатори хочуть підняти настрій шанувальникам пісенного конкурсу

Через пандемію коронавірусу «Євробачення-2020» у Нідерландах відмінили. Конкурс у звичному форматі відбудеться вже наступного року. Проте згодом Європейський мовник зробив неймовірну заяву на офіційних ресурсах заходу: шоу відбудеться онлайн!

Альтернативне онлайн-шоу не буде «Євробаченням» у класичному розумінні. Адже організатори приберуть конкурсну складову – визначення переможця. Основна мета задуму – розважити і об’єднати всіх фанатів в Європі в період карантину.

– Ми маємо намір за допомогою програмування і на наших онлайн-платформах в найближчі місяці вшанувати пісні і виконавців, які були обрані для Євробачення-2020, – йдеться в повідомленні організаторів.

Євробачення-2020 онлайн відбудеться 16 травня в 22:00 за київським часом та йтиме у ефірі СТБ та UA:Перший.

У традиційному форматі «Євробачення» відбудеться вже у 2021 році. Організатори залишили за країнами-учасницями право самостійно обирати представника на конкурс. Але якщо країна все ж вирішить відправляти у Роттердам артиста, який мав виступати 2020 року, потрібно буде змінити конкурсну пісню.

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