Дозволь селебріті прочитати для тебе «Гаррі Поттера»

Письменниця Джоан Роулінг, відома серією книг про Гаррі Поттера, запустила проєкт Harry Potter At Home. Його ідея полягає у тому, що знаменитості будуть читати по одній главі першої частини роману «Гаррі Поттер і філософський камінь». Таким чином Роулінг прагне об’єднати світ у непростий період пандемії коронавірусу.

Фактично Джоан Роулінг вирішила озвучити свій роман голосами відомих людей. І, звичайно, честь прочитати першу главу випала актору Деніелу Редкліффу, який і зіграв Гаррі Поттера.

Surprise! We’ve got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one.

And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator…⚡️ #HarryPotterAtHome

https://t.co/w9K77akbou pic.twitter.com/Q03PmjeD5d

— Wizarding World (@wizardingworld) May 5, 2020