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З Гаррі Поттером вдома: Деніел Редкліфф прочитав уривок першої книги про чарівника

Дозволь селебріті прочитати для тебе «Гаррі Поттера»

Письменниця Джоан Роулінг, відома серією книг про Гаррі Поттера, запустила проєкт Harry Potter At Home. Його ідея полягає у тому, що знаменитості будуть читати по одній главі першої частини роману «Гаррі Поттер і філософський камінь». Таким чином Роулінг прагне об’єднати світ у непростий період пандемії коронавірусу.

Фактично Джоан Роулінг вирішила озвучити свій роман голосами відомих людей.  І, звичайно, честь прочитати першу главу випала актору Деніелу Редкліффу, який і зіграв Гаррі Поттера.

Відомо, що у наступних відео читати «Гаррі Поттер і філософський камінь» комедійний актор Стівен Фрай, футболіст Девід Бекхем, актор Едді Редмейн, актриси Клаудія Кім, Нома Думезвені та Дакота Феннінг. Проєкт Harry Potter At Home триватиме з 5 травня до середини літа. Кожного тижня у мережі буде з’являтися нова глава у прочитанні зірок.

Фото: Getty Images

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