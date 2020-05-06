Артистка вразила шанувальників ідеальними параметрами

Британська співачка Адель нарешті показала результати свого схуднення. У своєму Instagram зірка опублікувала фотографію, на якій її просто не впізнати. Адель вдалося схуднути більше, ніж на 40 кілограмів!

Знімком з оновленою собою Адель вирішила поділитися з підписниками, які днем раніше активно вітали зірку з днем народження. І фото безперечно сподобалося фанатам артистки. А враховуючи ще й те, що після розлучення британська співачка надовго зникла з медіарадарів, для них це був справжній подарунок.

У пості Адель частково показала, як святкувала свій день народження. 5 травня співачці виповнилося 32 роки. На фото селебріті постала у короткій облягаючій сукні чорного кольору, яка прекрасно підкреслила її чудову фігуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram adele 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Дякую за день народження, любі. Я сподіваюся, що ви всі в безпеці в цей божевільний час. Я хотів би подякувати всім нашим медичних працівників, які захищають нас, ризикуючи своїм життям! Ви дійсно наші ангели», – написала Адель.

Всього за декілька годин публікація зібрала більше мільйона лайків та купу коментарів з компліментами. Воно й не дивно, адже це перше фото Адель в Instagram з Різдва минулого року.

Фото: Getty Images

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