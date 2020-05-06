Стати «випускником» може кожен охочий

Цього року пандемія коронавірусу залишила школярів та студентів без традиційного випускного. Саме тому YouTube вирішив подарувати онлайн-випускний Dear Class of 2020 з мегазірками. Про це пише видання Blueprint.

– Випускний – це традиція, яку школярі та їхні сім’ї завжди з нетерпінням чекають. Через ситуацію, що склалася на сьогоднішній день, ми вирішили підтримати учнів, тому організували віртуальний випускний. Ми сподіваємося, що об’єднання стількох зірок і впливових людей в одному місці стане для школярів відмінною альтернативою традиційному вечорао і зарядить їх енергією і позитивом на подальші роки дорослого життя, – розповіла керівник відділу контенту YouTube Сюзанна Деніелс.

Ведучими випускного стануть колишній президент США Барак Обама і його дружина, письменниця і активістка Мішель Обама. А запалювати святковим концертом будуть співачка Леді Гага та k-pop гурт BTS. Також на випускном з’являться колишній міністр оборони Роберт М. Гейтс і генеральний директор Alphabet і Google Сундар Пічаї.

Випускний планують провести у традиційній формі. Спочатку відбудеться загальна офіційна частина, а після вечірка. На ній виступлять Аліша Кіз, Келлі Роуленд, Керрі Вашингтон, Chloe X Halle, Зендея, Dude Perfect, The Try Guys й інші зірки.

Випускний Dear Class of 2020 пройде 6 червня в прямому ефірі на YouTube.

Фото: Getty Images

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