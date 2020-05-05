Українська співачка Наталка Карпа презентує перший сингл після народження донечки. Пісню «Долею поцілована» артистка присвячує саме маленькій красуні.

Слухати нову пісню Наталка Карпа – Долею поцілована онлайн:

– Це моя історія кохання, мої емоції, які я вклала в пісню. Це історія одного кохання, щасливого кохання. Пісню я несла з собою і писала, переживала протягом всього цього часу і тепер готова її презентувати своїм слухачам. Слова пісні, які ви почуєте, сподіваюсь знайомі кожному із вас, хто хоча б раз в житті кохав. В пісні описуються ті емоції, які неможливо передати словами, та я все ж постаралась донести їх до вас. Вірю, пісня відгукнеться у ваших серцях. Можливо, для когось теж стане своєрідним символом вже вашим почуттям, – поділилася Наталка Карпа ексклюзивно з Новим каналом.

«Долею поцілована» – новий сингл від авторів Олександра Коржа та Нани Ковальової. Це вже третя їх спільна робота. Звукове забарвлення Наталка Карпа віддала в надійні руки вже рідного саундпродюсера Андрія Бакуна.

– Записували мій вокал, коли я була на сьомому місяці вагітності. А доробили трек, коли донечці вже виповнився четвертий місяць. Ще перебуваючи в пологовому, я написала кілька рядків для себе, але потім вирішила, що хочу їх додати саме до цієї пісні. Проте, будуть вони лише у відео версії. Словом, скоро побачите. Бо і відео робота також готується до прем‘єри, – заінтригувала співачка.

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