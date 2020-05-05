«Сутінки» повертаються: Стефані Майєр випустить нову книгу з саги

Дізнайся, як живе зараз Едвард та Белла

Авторка популярної серії романів «Сутінки» Стефані Майєр анонсувала вихід нової книги про вампірів. Цього разу історію розповідатиме сам Едвард Каллен. Про це повідомляє CNN.

Новий роман Стефані хотіла випустити ще у 2008 році. Але тоді хакери викрали фрагменти твору та опублікували їх у мережі, а книга так і не побачила світ. Але у період пандемії письменниця вирішила, що час релізу настав. Нова частина саги називається «Сонце півночі». У продажу книга надійде вже 4 серпня.

– Сподіваюся, що моя книга подарує читачам хвилини задоволення, а також шанс пожити в уявному світі якийсь час. Зараз настали такі божевільні часи, і я не впевнена, що це найкращий момент, щоб випустити роман, але деякі з вас так довго цього чекали. По-моєму, це буде нечесно змушувати вас чекати ще більше, – поділилася письменниця в шоу Good Morning America.

Відомо, що нова книга «сутінки» буде присвячена спогадам Едварда Каллена. Саме тому цього разу оповідь йтиме не від Белли, а від її чоловіка-вампіра. Чи знімуть новий фільм по «Сутінкам», поки невідомо.

Фото: Getty Images

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