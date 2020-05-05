Гендиректор Tesla вже встиг показати новонародженого у соціальних мережах

У мільярдера Ілона Маска та канадської співачки Граймс народився син! Про це повідомив сам глави компанії SpaceX у своєму Twitter.

– Кілька годин тому. Мама і дитина в порядку, – написав новоспечений батько.

Для 48-річного Ілона Маск це вже шоста дитина, тому селебріті сміливо можна називати багатодітним батьком. А от для співачки Гаймс це первісток. До роману з Граймс Маск був тричі одружений. За вісім років шлюбу з першою дружиною Жюстін Вілсон у Маска народилося п’ятеро дітей.

Через день Ілон Маск вже показав і фото самого малюка у фільтрах Instagram. А коли шанувальники мільярдера запитали про ім’я дитини, винахідник віджартувався: «X Æ A-12 Musk».

Про вагітність Граймс стало відомо на початку січня 2020 року. Співачка сама розсекретила свій цікавий стан, опублікувавши фото зі зображенням дитини на животі в Instagram.

Нагадаємо, що Ілон Маск і Граймс зустрічаються близько двох років. Вперше на публіці разом вони з’явилися у травні 2018 року на Met Gala.

Фото: Getty Images

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