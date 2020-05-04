Золота Дзиґа 2020: список переможців

Українська кінопремія «Золота Дзиґа», яка цього року проходила онлайн, оголосила своїх переможців! Під час онлайн-церемонію, яку транслювали на Youtube-каналі кіноакадемії, визначили лауреатів заповітної статуетки у 20-ти категоріях. Зокрема, спеціальну премію за внесок в український кінематограф отримала акторка Ада Роговцева.

Повний список переможців премії «Золота Дзиґа»:

Премія глядацьких симпатій

«Давай танцюй» (реж. Олександр Березань)

«Заборонений» (реж. Роман Бровко)

«Захар Беркут» (реж. Ахтем Сєйтаблаєв, Джон Вінн)

«Зустріч однокласників» (реж. Валентин Шпаков)

«Клара і чарівний дракон» (реж. Олександр Клименко)

«Крути 1918» (реж. Олексій Шапарєв)

«Свінгери 2» (реж. Андрейс Екіса)

«Фокстер і Макс» (реж. Анатолій Матешко)

«Ціна правди» (реж. Аґнешка Холланд)

«Я, ти, він, вона» (реж. Володимир Зеленський, Девід Додсон)

Найкращий фільм

«Вулкан»

«Гуцулка Ксеня»

«Додому»

«Мої думки тихі»

«Співає Івано-Франківськ теплокомуненерго»

Найкраща режисерська робота

Алієв Наріман («Додому»)

Бондарчук Роман («Вулкан»)

Лукич Антоніо («Мої думки тихі)»

Найкраща робота художника-постановника

Кулик Маргарита («Мої думки тихі»)

Одуденко Владлен («Захар Беркут»)

Одуденко Владлен («Додому»)

Найкращий сценарій

Кальченко Валерія, Лукич Антоніо («Мої думки тихі»)

Марися Нікітюк, Алієв Наріман («Додому»)

Тютюнник Алла, Аверченко Дар’я, Бондарчук Роман («Вулкан»)

Найкраща операторська робота

Ільков Вадим («Вулкан»)

Король Юрій («Захар Беркут»)

Фурса Антон («Додому»)

Найкраща музика

Григоров Роман, Розумейко Ілля («Історія зимового саду»)

Маргарита Кулічова («Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго»)

Святослав Луньов («Портрет на тлі гір»)

Тимур Полянський, фрік-кабаре Dakh Daughters («Гуцулка Ксеня»)

Найкраща пісня

«М-Русалка», фрік-кабаре «Dakh Daughters» («Гуцулка Ксеня»)

«Перевал», Океан Ельзи («Захар Беркут»)

«Табурет», Freel & Едуард Приступа («Людина з табуретом»)

Найкраща жіноча роль

Вітовська-Ванца Ірма («Мої думки тихі»)

Дейлик Христина («Вулкан»)

Лущик Варвара («Гуцулка Ксеня»)

Найкраща жіноча роль другого плану

Веренич-Островська Ірина («Мої думки тихі»)

Молчанова Катерина («Гуцулка Ксеня»)

Сумська Наталка («Чорний ворон»)

Яценко Лариса («Додому»)

Найкраща чоловіча роль

Лідаговський Андрій («Мої думки тихі»)

Сєйтаблаєв Ахтем («Додому»)

Сергій Степанський («Вулкан»)

Найкраща чоловіча роль другого плану

Білялов Ремзі («Додому»)

Жданов Віктор («Вулкан»)

Салій Віталій («Крути 1918»)

Найкращий документальний фільм

«Людина з табуретом»

«Панорама»

«Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго»

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

«Любов»

«Петрівка-реквієм»

«Пуповина»

Найкращий короткометражний ігровий фільм

«Анна»

«Знебарвлена»

«У нашій синагозі»

«Solitude»

Найкращий монтаж

Базаркін Микола («Заповідник Асканія»), («Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго»), («Історія зимового саду»)

Ходаківська Тетяна, Запрягалов Володимир («Фокстер і Макс»)

Чорний Олександр («Мої думки тихі»), («Додому»)

Найкращий грим

Леонова Алла («Захар Беркут»)

Полікашкіна Світлана («Фокстер і Макс»)

Скопелідіс Віталій («Гуцулка Ксеня»)

Найкращий звук

Мостовий Артем («Гуцулка Ксеня»)

Петер Борис («Вулкан»)

Сергій Степанський («Мої думки тихі») («Додому»)

Найкращий дизайн костюмів

Белінська Антоніна («Захар Беркут»)

Кудрявцева Надія («Гуцулка Ксеня»)

Сутягіна Ася («Додому»)

Шеремета Кароліна («Фокстер і Макс»)

Найкращі візуальні ефекти

Голуб Олексій («Гуцулка Ксеня»)

Гончаров Василь («Захар Беркут»)

Сушильников Артем, Овчаренко Дмитро («Фокстер і Макс»)

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