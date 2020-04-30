Артист зняв свій перший кліп на IPHONE 11

Соліст групи Rumbero’s Олег Серафин випустив свій перший сольний трек. Називається він «Karantyn». Актуальна пісня відображає альтер-его і емоційний настрій артиста в такий непростий період. Трек був написаний Олегом після того, як він повернувся з Парижа і змушений був знаходитися в самоізоляції. А відео на сингл було знято на телефон!

Дивитися прем’єру кліпу SERAFYN – Karantyn онлайн:

– У ситуації, в якій ми всі зараз опинилися, це стало єдино вірним рішенням. Мені хотілося донести людям, що не на часі сумувати і впадати у відчай, а час пам’ятати, що разом ми – сила! Для створення візуалізації я використовував телефон, тим самим бажаючи довести, що в домашніх умовах можна зробити відеороботу не гірше! Я хотів показати, що завжди є місце для альтернативи, на яку ми зазвичай закриваємо очі, – поділився Серафин.

«Karantyn» співак називає своєрідним гімном всіх людей, яких тим чи іншим чином торкнулася карантин через пандемію коронавируса. У ній Серафин закликає об’єднатися і вірити тільки в краще: кохання, дружбу і сім’ю.

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