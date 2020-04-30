Сольний дебют: Соліст групи «RUMBERO’S» зняв кліп «Karantyn»
Артист зняв свій перший кліп на IPHONE 11
Соліст групи Rumbero’s Олег Серафин випустив свій перший сольний трек. Називається він «Karantyn». Актуальна пісня відображає альтер-его і емоційний настрій артиста в такий непростий період. Трек був написаний Олегом після того, як він повернувся з Парижа і змушений був знаходитися в самоізоляції. А відео на сингл було знято на телефон!
Дивитися прем’єру кліпу SERAFYN – Karantyn онлайн:
– У ситуації, в якій ми всі зараз опинилися, це стало єдино вірним рішенням. Мені хотілося донести людям, що не на часі сумувати і впадати у відчай, а час пам’ятати, що разом ми – сила! Для створення візуалізації я використовував телефон, тим самим бажаючи довести, що в домашніх умовах можна зробити відеороботу не гірше! Я хотів показати, що завжди є місце для альтернативи, на яку ми зазвичай закриваємо очі, – поділився Серафин.
«Karantyn» співак називає своєрідним гімном всіх людей, яких тим чи іншим чином торкнулася карантин через пандемію коронавируса. У ній Серафин закликає об’єднатися і вірити тільки в краще: кохання, дружбу і сім’ю.
Читай також:
Засновник Atlas Weekend про перенесення, осінній спецпроект та домовленості з артистами (Ексклюзив!)