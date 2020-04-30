Замість скасованого пісенного конкурсу в травні відбудеться музичне онлайн-шоу «Eurovision: Europe Shine A Light»

Так як «Євробачення» в традиційному форматі в 2020 року не відбудеться через пандемію коронавіруса, а пісні готові й учасники налаштовані, організатори пісенного конкурсу придумали відмінний вихід із ситуації! 16 травня, в день, коли повинен був проходити фінал, на офіційному YouTube-каналі конкурсу можна буде подивитися онлайн-концерт з представниками різних країн!

Таке рішення – відмінна можливість для конкурсантів таки представити світу свої пісні, адже для «Євробачення-2021» їм доведеться писати нові композиції. Так, 16 травня представники України – гурт «GO_A» виконає на концерті «Солов’я», який так полюбився Європі.

У шоу «Eurovision: Europe Shine A Light» навіть будуть ведучі, ті, які, власне мали стояти на сцені «Євробачення» в цей день – Шанталь Янзен, Едсілія Ромблі і Ян Сміт!

Тож вносите вже зараз в планер: 16 мая о 22:00 включаємо всі разом офіційний YouTube-канал «Євробачення» і насолоджуємося найкрутішими піснями від представників 41 країни.

Фото: eurovision.tv