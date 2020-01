Бред Пітт і Дженніфер Еністон зустрічаються? ФОТО

Бред Пітт і Дженніфер Еністон спантеличили ЗМІ своєю поведінкою на премії Screen Actors Guild (Гільдії акторів) Awards 2020. Що це було?

19 січня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премії Screen Actors Guild, яка відзначає досягнення в кіно і телеіндрустріі за минулий рік. Але увагу ЗМІ була прикута не до суконь знаменитостей та списку переможців, а до Бреда Пітта і Дженніфер Еністон.

Схоже, між колишнім подружжям залишився міцний зв’язок. Вони хоч і приїхали окремо, але обіймалися і перешіптувалися при зустрічі, вітаючи одне одного з нагородами. Бред був визнаний кращим актором другого плану за фільм «Одного разу в … Голлівуді». А Дженніфер отримала нагороду за «Кращу роль в драматичному серіалі» за популярне «Ранкове шоу».

На сцені Бред відпускав жарти з приводу свого сімейного стану та пошуку пари:

– Хлопець, який любить бути під кайфом, не зміг ужитися зі своєю дружиною. Ця роль стала для мене випробуванням! – іронізував він про свого персонажа.

А отримавши статуетку додав:

– Я напишу про це в моєму профілі в Tinder.

Оператори знімали реакцію Джен, але вона лише мило посміхнулася. А коли Еністон виступала зі сцени, Бред залишився та слухав її промову за лаштунками.

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z

— The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020