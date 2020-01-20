Бред Пітт і Дженніфер Еністон зустрічаються? ФОТО

Бред Пітт і Дженніфер Еністон спантеличили ЗМІ своєю поведінкою на премії Screen Actors Guild (Гільдії акторів) Awards 2020. Що це було?

19 січня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премії Screen Actors Guild, яка відзначає досягнення в кіно і телеіндрустріі за минулий рік. Але увагу ЗМІ була прикута не до суконь знаменитостей та списку переможців, а до Бреда Пітта і Дженніфер Еністон.

Схоже, між колишнім подружжям залишився міцний зв’язок. Вони хоч і приїхали окремо, але обіймалися і перешіптувалися при зустрічі, вітаючи одне одного з нагородами. Бред був визнаний кращим актором другого плану за фільм «Одного разу в … Голлівуді». А Дженніфер отримала нагороду за «Кращу роль в драматичному серіалі» за популярне «Ранкове шоу».

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На сцені Бред відпускав жарти з приводу свого сімейного стану та пошуку пари:

– Хлопець, який любить бути під кайфом, не зміг ужитися зі своєю дружиною. Ця роль стала для мене випробуванням! – іронізував він про свого персонажа.

А отримавши статуетку додав:

– Я напишу про це в моєму профілі в Tinder.

Оператори знімали реакцію Джен, але вона лише мило посміхнулася. А коли Еністон виступала зі сцени, Бред залишився та слухав її промову за лаштунками.

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

Здається, це початок нової історії Бреда і Джен. Нагадаємо, що вони одружилися в 2000 році в Малібу. А офіційно розлучилися в 2005 нібито через те, що Еністон не хотіла дітей. Уже в 2006 році пресу охопили новини про те, що Анджеліна Джолі чекає дитину від Пітта. І після 7 років спільного життя з’явилася Бранджеліна. Фанати акторів розділилися на два табори: одні захоплювалися шлюбом Бреда і Анджеліни, інші – шкодували Дженніфер, якій розбили серце.

Зараз і Пітт і Еністон офіційно вільні. Бред і Анджеліна розлучилися в 2019 році і публічно сваряться з приводу опіки над дітьми. Дженніфер же вийшла заміж за актора і продюсера Джастіна Теру в 2015 році, але розлучилася з ним вже у 2018. Як думаєте, вони будуть разом?

Фото – www.gettyimages.com

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