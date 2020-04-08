2020-й рік розпочався мегановиною для фанатів серіалу «Друзі». Творці культового ситкому нарешті підтвердили інформацію про зйомки продовження. Більш того, уся легендарна шістка акторів теж підтвердила свою участю у спеціальному епізоді.

Пройшло 25 років з прем’єри першого епізоду. Зараз Чейчел, Росс, Моніка, Чендлер, Джої та Фібі, мабуть, мають вже інші турботи. Як саме живуть улюблені герої, ми зможемо побачити вже у спешлі, зйомки якого поки відклали через карантин. Але те, як змінилися самі актори «Друзів» – Дженніфер Еністон, Девід Швімер, Кортні Кокс, Меттью Перрі, Метт Леблан та Ліза Кудрою – можна дізнатися з їхніх Instagram. На початку цього року останнім до соціальної мережі приєднався Меттью Перрі. А за кілька місяців до нього своєю реєстрацією роботу Instagram підірвала Дженніфер Еністон.

Пропонуємо оглянути Instagram акаунти зірок «Друзів» та дізнатися трошки більше про те, як зараз живуть постійні відвідувачі «Central Perk».

Дженніфер Еністон

Посмотреть эту публикацию в Instagram jenniferaniston 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Акторка Дженніфер Еністон зіграла у «Друзях» Рейчел Грін. Стильна дівчина з небідної родини раптово пізнала доросле життя. І саме Моніка разом зі своєю компанією допомогла облаштувати їй життя. У реальності життя Еністон складалося не дуже просто. Вона пережила два розлучення – з Бредом Піттом та Джастіном Теру та не стала мамою. Зате акторка побудувала блискучу кар’єру. Можна вважати, що з касту «Друзів» вона стала найуспішнішою у кіноіндустрії. І така увага до її Instagram лише доводить це. Останньою гучною роботою Дженніфер Еністон став серіал «Ранкове шоу».

Девід Швіммер

Посмотреть эту публикацию в Instagram _schwim_ 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Для усіх нас Девід Швіммер назавжди залишиться милим і добрим любителем динозаврів. Його персонаж Рос Геллер все життя був закоханий в подругу своєї сестри, що навіть встиг з нею одружитися у Вегасі, розлучитися і зробити дитину. А в особистому житті самого Девіда все складалося приблизно так само. У 2010 році він одружився з фотографинею Зої Бакман, з якою у нього народилася донька Клео. Але у 2017 пара вирішила взяти «перерву». Крайній раз про Швіммера гучно згадували, коли дуже схожий на нього чоловік вкрав ящик пива в одному з супермаркетів.

Кортні Кокс

Посмотреть эту публикацию в Instagram courteneycoxofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Контролерша Моніка Геллер знає все! Вона, як ніхто розбирається у всіх домашніх справах, підтримує ідеальний порядок та фігуру. В реальності виконавиця Ролі Кортні Кокс теж гналася за ідеалами краси через пластичні операції, які не дуже добре відобразилися на її зовнішності. У серіалі Моніка вийшла заміж за Чендлера і у них народилися діти. А у Кокс від першого шлюбу залишилася донька Коко, яку акторка носила під серцем під час зйомок одного з сезонів. З 2013 року акторка зустрічається з музикантом Джонні Макдейном. Однією з головних її робіт після «Друзів» вважають серіал «Звабливі та вільні».

Меттью Перрі

Посмотреть эту публикацию в Instagram mattyperry4 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Жартівник Чендлер – один з найулюбленіших персонажів «Друзів». Саме через нього у ситкомі так багато закадрового сміху. Ким він працював, ми так і не розібралися. Але для Моніки він став справжнім подарунком. Сам же актор Меттью Перрі змінив багато зіркових дівчат. Його кар’єра розвивалася доволі непогано, але алкогольна та наркотична залежність заважала повноцінній роботі. Його крайня відома роль – Оскар Медісон у ситкомі «Дивна парочка».

Метт Леблан

Посмотреть эту публикацию в Instagram mleblanc 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Як життя?» – фраза, яка завжди вимовляється з особливою неповторною інтонацією. Короночка від сексуального, але трохи дурненького Джої назавжди залишиться у наших серцях. У серіалі «Друзі» Джої так і не вдалося налагодити особисте життя, а от з кар’єрою актора наче почало складатися більш-менш. Після закінчення «Друзів» актор Метт Леблан навіть мав свій однойменний серіал «Джої». Потім він зник з екранів, а повернувся вже у якості ведучого програми Top Gear. Від шлюбу з Меліссою Макнайт у актора залишилася донька Маріна.

Ліза Кудроу

Посмотреть эту публикацию в Instagram lisakudrow 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Чудернацька Фіббі – просто еталон того, як легко потрібно ставитися до життя і боротися з труднощами. Дівчина вибралася з вулиці і змогла знайти ідеального для себе чоловіка. Хоча часом і здавалося, що її пьорфект метч буде Джої. Виконавиця ролі Фіббі Ліза Кудроу після «Друзів» створила свій успішний проект «Повернення», де виступила виконавчим продюсером і головною героїнею. А особисте життя акторки склалося якраз завдяки легендарному ситкому. Свого чоловіка Мішель Стерна Ліза зустріла на зйомках «Друзів». У шлюбі у них народився син Джуліан.

І поки спешл «Друзів» ще не вийшов, дивися усі сезони легендарного серіалу з 13 квітня з 07:00 на Новому каналі!

Фото: Getty Images

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