Через пандемію коронавірусу виробництво спешлу відклали

Більше 15 років усі так чекали на продовження культового ситкому усіх часів «Друзі». У мережі стільки разів з’являлися плітки, що ось-ось розпочнуть зйомки. Але творці серіалу та актори весь час спростовував інформацію. І коли нещодавно стало відомо про спеціальний випуск «Друзів» з оригінальним кастом, фанати нарешті стали щасливими.

Але через пандемію коронавірусу зйомки спеціального епізоду серіалу «Друзі» вирішили відкласти. Відповідно, і стрімінговий сервіс HBO Max запустять без нього. Про це повідомляє видання Variety.

Виробництво спешлу повинно було розпочатися у квітні. А сам проект мав вийти у травні. Але тепер зйомки розпочнуться не раніше травня. Автори проекту вирішили не ризикувати, збираючи «друзів» і знімальну групу в умовах пандемії коронавірусу.

Як повідомляє близький до Friends Reunion Special інсайдер, творці навіть не стали розглядати варіант зняти «карантинний» варіант серії. Адже творці планують використати оригінальні декорації серіалу в студії Warner Bros., які б задали воз’єднанню потрібний настрій. А в умовах карантину це реалізувати неможливо.

У спеціальному випуску з’являться всі шість виконавців головних ролей — Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Метью Перрі, Девід Швіммер.

Подивитися новий епізод «Друзі» можна буде на стримінговому сервісі HBO Max. А поки на ньому ж можна буде передивитися усі 10 сезонів легендарного ситкому.

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