Новий каналG.spaceШОУМАНІЯРозгарячилася! Кайлі Дженнер похизувалася фігурою у купальнику (ВИДЕО)

Розгарячилася! Кайлі Дженнер похизувалася фігурою у купальнику (ВИДЕО)

Селебріті зібрала нові «охи» і «вздохи» в мережі

Американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала ідеальну фігуру у купальнику у своєму Instagram. Сестра Кім Кардаш’ян показала, як проводить теплі карантинні деньки в США.

Кайлі Дженнер опублікувала відео з ефектом повільної зйомки. На ньому вона постала у крихітному чорному бікіні. На засмаглу шкіру дівчина розпилює масло-спрей для засмаги від свого косметичного бренду Kylie Skin by Kylie Jenner.

«Стає жарко», – підписала свій пост 22-річна селебріті.

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Менше, ніж за добу відео набрало понад 26 млн переглядів і 65 тис коментарів.

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